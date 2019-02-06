Son Dakika Haberleri: Paralimpik Atıcılar Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

Paralimpik Atıcılar Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

1 saat önce

Bedensel Engelli Atıcılık Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Paralimpik Atıcılar Dünya Kupası'na Hazırlanıyor, System.String[]
Bedensel Engelli Atıcılık Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota verecek Dünya Kupası'na Ankara'da hazırlanıyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta 10 sporcu yer alıyor. Milli atıcılar, çalışmalarını 12 Şubat'a kadar burada sürdürecek.

Para Atıcılık Dünya Kupası, 16-23 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek.

Ankara'daki milli takım kampında bulunan sporcular şunlar:

Korhan Yamaç, Cevat Karagöl, Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Atakal, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Hakan Çevik, Murat Oğuz, Yunus Bahçeci.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:22 Kaynak: AA

Ankara, Spor
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