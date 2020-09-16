Paralimpik atıcılar Ukrayna ile ortak kamp yapacak

Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, Ukrayna ile yapacağı ikili kampla Olimpiyat Oyunlarına hazırlanacak.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlanan Atıcılık Milli Takımı, yeni tip koronavirüs salgını normalleşme sürecindeki ilk kampını Ukrayna Milli Takımı ile yapacak.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak çalışmalarda 11'i Türk, 7'si Ukraynalı toplam 18 sporcu yer alacak.

Teknik Direktör Kadri Akgün yönetimindeki milli takım kampında sporcular Korhan Yamaç, Erhan Coşkuner, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Savaş Üstün, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Suzan Çevik ve Çağla Baş bulunuyor.