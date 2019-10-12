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Paralimpik atıcılardan Tokyo vizesi

20 dakika önce

Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Paralimpik atıcılardan Tokyo vizesi, System.String[]

Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, paralimpik oyunlarına kota veren Para Atıcılık Dünya Şampiyonası başladı.

Sydney kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporculardan Korhan Yamaç, 25 metre tabanca kategorisinde atışları 563 puanla 48 kişi arasında 11. sırada tamamladı.

Savaş Üstün ise 10 metre havalı tüfekte 631,8 puanla 70 kişi arasında 14. oldu.

Milli atıcılar Korhan Yamaç ve Savaş Üstün, bu sonuçlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, böylece para atıcılıkta kota sayısını 6'ya çıkardı. Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Baş, Murat Oğuz ve Hakan Çevik, daha önce paralimpik oyunlarına kota almıştı.

Dünya Şampiyonası, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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