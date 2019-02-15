Son Dakika Haberleri: Paralimpik Atıcıların Hedefi 2020 Tokyo

Paralimpik Atıcıların Hedefi 2020 Tokyo

1 saat önce

Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde 16-23 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Paralimpik Atıcıların Hedefi 2020 Tokyo, System.String[]
Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde 16-23 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota verecek organizasyonda Türkiye, 10 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kupada Türkiye'yi Korhan Yamaç, Cevat Karagöl, Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Atakal, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Hakan Çevik, Murat Oğuz ve Yunus Bahçeci temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi 14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

Semih Saygıner, Yeniden Bir Numara Olmak İstiyor Barcelona, Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:07:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paralimpik Atıcıların Hedefi 2020 Tokyo
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]