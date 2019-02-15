Paralimpik Atıcıların Hedefi 2020 Tokyo

Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde 16-23 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde 16-23 Şubat tarihlerinde yapılacak.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota verecek organizasyonda Türkiye, 10 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.



Kupada Türkiye'yi Korhan Yamaç, Cevat Karagöl, Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Atakal, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Hakan Çevik, Murat Oğuz ve Yunus Bahçeci temsil edecek.

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