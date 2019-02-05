Paralimpik Atıcının Doğadan Poligonlara Uzanan Yolculuğu

Genç yaşta merak saldığı avcılıkta başarısıyla göz dolduran Adanalı Savaş Üstün, 2004'te arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başladığı paralimpik atıcılıkta milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.

HAYATİ AKÇAY - Genç yaşta merak saldığı avcılıkta başarısıyla göz dolduran Adanalı Savaş Üstün, 2004'te arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başladığı paralimpik atıcılıkta milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Dubai'de yapılacak kota müsabakalarına katılacak 40 yaşındaki Savaş Üstün, hazırlıklarını Ordu'da sürdürdü.



Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda Dubai'ye hazırlanan Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi 10 metre havalı tüfek (ayakta ve yatarak) ve 50 metre ateşli tüfek (yatarak) branşlarında temsil ettiğini belirtti.



İstanbul Avcılık ve Atıcılık Kulübünün sporcusu olduğunu anlatan Üstün, daha önce 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösterdiğini ifade etti. Üstün, bunun yanı sıra çeşitli uluslararası yarışmalarda ülkesini altın, bronz ve gümüş madalyalarla temsil etme başarısı gösterdiğine dikkati çekti.



Üstün, 1 yaşında çocuk felci hastalığı nedeniyle engelli kaldığını, çok genç yaşlarda ise avcılığa merak saldığını söyledi.



Uzun yıllar doğada lisanslı avcılık yaptığını anlatan Üstün, şöyle konuştu:



"Avcılık benim bir sevdam. Tüfek sevdam da avcılıktan geliyor. Başta memleketim Adana olmak üzere birçok ilde avlanıyorum. O dönem arkadaşlarım bana tüfekle çok iyi atış yaptığımı belirterek bu spora başlamamı önerdiler. Bu tavsiye üzerine 2004 yılında paralimpik sporcu oldum. Ardından milli takıma yükseldim. Zaten ondan sonra başarılar da üst üste gelmeye başladı. Yaklaşık 15 yıldır ülkemi bu sporla temsil ediyorum."



Üstün, bu spora başladığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu spor aracılığıyla inanılmaz çevre edinme imkanı buldum. Her şeyden insanın hayata bakışı değişiyor ve öz güveni artıyor. 2004 yılından beri hayatımda çok ciddi değişiklikler oldu. Bugün 'iyi ki bu spora başlamışım' diyorum." şeklinde konuştu.



İmkanı olanlara atıcılık yapmalarını tavsiye eden Üstün, "Bu sporu yapmak insana inanılmaz keyif veriyor. Onun için 'ben engelliyim' diye kimse evinde oturmasın. Hayata küsmesin. Gelsinler bu sporu yapsınlar." ifadesini kullandı.



Hedef 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları



Milli sporcu Savaş Üstün, hedefinin üçüncü kez paralimpik oyunlarına katılmak olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tokyo öncesi önümüzde Dubai'de yapılacak kota müsabakaları var. İnşallah burada alacağımız bir kota ile Tokyo'yu garantilemiş olacağız. Bunun için çok çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce iki sefer paralimpik oyunlarına katılmanın avantajı ile kota müsabakalarına çıkacağız. İnşallah bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz."

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