Paralimpik badmintonculardan 5 madalya

Türk sporcular, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangok'ta düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 33 ülkeden 238 sporcu mücadele etti.

Türkiye, organizasyonda 6 sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

Tek kadınlarda yarışan Emine Seçkin WH2 kategorisinde, Halime Yıldız ise SL3 kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Emine Seçkin, ayrıca WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Belçikalı partneri Man-Kei To ile bronz madalya kazandı.

Çift erkekler SU5 kategorisinde ise İlker Tuzcu, Fransız Meril Loquette ile bronz madalyanın sahibi oldu.

WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi de bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.