Paralimpik basketbolcular, İstanbul'da kamp yapacak

Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, yarın İstanbul
'da kampa girecek. Türkiye
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını başantrenör Ahmet Akın
yönetiminde 21 Temmuz Pazar gününe kadar İstanbul Beylikdüzü
Spor Salonu'nda sürdürecek.
Millilerin kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Cem Gezinci, Özgür Gürbulak
, Ahmet Efetürk, Samet Toptaş, Selim
Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar
, Hüseyin Avni Dalman, Volkan Aydeniz, İsmail Ar, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu
, İbrahim Yavuz
, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.
2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na kota verecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-8 Eylül
tarihlerinde Polonya
'nın Walbrzych kentinde düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda İspanya
, Hollanda
, İsrail
, Fransa
ve Rusya
ile karşılacak. A Grubu'nda ise Büyük Britanya
, İtalya
, Almanya
, İsviçre
, Avusturya
ve Polonya yer alacak. Şampiyonayı ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Tokyo vizesi alacak.