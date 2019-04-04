Paralimpik Basketbolcular Karabük'te Kapma Girdi
11 dakika önce
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Karabük kampı başladı.
2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Karabük
kampı başladı. Safranbolu
ilçesinde bir otele yerleşen kafile, hazırlıklarını başantrenör Ahmet Akın
yönetiminde Yenimahalle
Spor Salonu'nda sürdürüyor.
28 Ağustos-9 Eylül
tarihlerinde Polonya
'nın Walbrzych kentinde gerçekleştirilecek şampiyona için günde çift antrenman yapan ay-yıldızlılar, B Grubu'nda İspanya
, Hollanda
, İsrail
, Fransa
ve Rusya
ile mücadele edecek.
Milli takımla düzenlenen yemekte bir araya gelen Karabük Valisi Fuat Gürel'e, takım kaptanı Özgür Gürbulak
tarafından arkasında Fuat Gürel ve 78 numara yazılı tüm takım arkadaşlarının imzaladığı milli takım forması takdim edildi.
Ay-yıldızlılar, 8 Nisan'a kadar çalışmalarını Karabük'te sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:17 Kaynak: AA
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