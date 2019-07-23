Son Dakika Haberleri: Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak
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Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak

57 dakika önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.

Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak, System.String[]
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında milli takımımız, Polonya'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası turnuvada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Kanada, İsrail ve Hollanda'nın yer aldığı turnuvada milli takım, ilk maçında bugün TSİ 18.45'te Kanada ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
16.20 Türkiye-İngiltere
25 Temmuz Perşembe:
16.20 Türkiye-İsrail
26 Temmuz Cuma:
21.00 Hollanda-Türkiye
27 Temmuz Cumartesi:
10.30 Türkiye-Polonya
basketbol, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:19 Kaynak: AA
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