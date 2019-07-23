Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak
57 dakika önce
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası öncesinde Polonya
'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak. Türkiye
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Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında milli takımımız, Polonya'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası turnuvada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere
, Kanada
, İsrail
ve Hollanda
'nın yer aldığı turnuvada milli takım, ilk maçında bugün TSİ 18.45'te Kanada ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
16.20 Türkiye-İngiltere
25 Temmuz Perşembe:
16.20 Türkiye-İsrail
26 Temmuz Cuma:
21.00 Hollanda-Türkiye
27 Temmuz Cumartesi:
10.30 Türkiye-Polonya
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