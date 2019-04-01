Son Dakika Haberleri: Paralimpik Basketbolcular, Tokyo Kotası İçin Kampa Girecek

Paralimpik Basketbolcular, Tokyo Kotası İçin Kampa Girecek

44 dakika önce

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Karabük'te kamp yapacak.

Paralimpik Basketbolcular, Tokyo Kotası İçin Kampa Girecek, System.String[]
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Karabük'te kamp yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler yarın Karabük'te kampa girecek.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarını başantrenör Ahmet Akın yönetiminde 8 Nisan Pazartesi gününe kadar Yenimahalle Spor Salonu'nda sürdürecek. Kampa, 20 milli basketbolcu katılacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Walbrzych kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:42 Kaynak: AA

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