Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Yüzmede Türkiye'nin İlk Dünya Şampiyonluğu'na Ulaşan Sümeyye Boyacı Eskişehir'de Coşkuyla Karşılandı

Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin olimpik yüzme branşında ilk Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, "Seninle gurur duyuyoruz güzel kızım" dedi.

Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası 50 metre S5 kategorisi sırt üstü yarışında muhteşem bir performans gösteren Sümeyye Boyacı, olimpik yüzme branşlarında 41.58'lik dereceyle Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu da ülkeye getirmişti. Portekiz'den Türkiye'ye dönen Sümeyye Boyacı memleketi Eskişehir'e geldi. Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Boyacı, Büyükşehir Belediyesi önünde coşkuyla karşılandı.

BÜYÜKERŞEN ÇİÇEKLE KARŞILADI

Boyacı'yı Belediye Binası önünde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen çiçeklerle karşıladı. Karşılama törenine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, belediye bürokratları, belediye çalışanları ve vatandaşlar da katıldı. Karşılamadan dolayı gözleri dolan milli yüzücü Boyacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yüzücüsü olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Daha sonra Yılmaz Büyükerşen; antrenör Mehmet Bayrak, antrenör yardımcısı Gündüz Çağlar Alsan, spor kondisyoneri Tolga Erol ve Sümeyye'yi makamında ağırladı.

"ÖRNEK AZMİN VE BÜYÜK BAŞARIN ÜLKEMİZE, ŞEHRİMİZE, KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLSUN"

Sümeyye'yi alnından öperek kutlayan Büyükerşen, "Bu büyük başarın hepimizi, Eskişehir'i, Türkiye'yi sevince boğdu. Her zaman yanındayız. Yürekten kutluyorum. Örnek azmin ve büyük başarın ülkemize, şehrimize, kulübümüze hayırlı olsun. Profesyonel sporcularımız bizleri başarıyla temsil ediyor. Seni, aileni, kulübümüz yöneticileri, antrenörlerini ve bu yolda emek verenleri yürekten kutlar başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

"DUYGULARIMI ANLATMAM ÇOK ZOR. SİZLERLE BU GURURU PAYLAŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Sümeyye Boyacı da Büyükerşen'e verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, "Bu başarıda emekleriniz çok büyük. Başkanım verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım şehirlerine döndüğünde böyle karşılamalar çok olmuyor. Bugün bu güzel karşılama nedeniyle çok mutlu oldum. Önümüzdeki hafta İslam oyunları var ona hazırlanacağız. Duygularımı anlatmam çok zor. Sizlerle bu gururu paylaşmaktan çok mutluyum. Çok ama çok teşekkür ederim" dedi.

Ziyarette hatıra fotoğrafı da çekildi.

BOYACI TRAMVAYLARDA

Sümeyye Boyacı'nın Türkiye'nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğunu kazanması nedeniyle ESTRAM tarafından tramvaylarda, "Dünya Şampiyonumuz Sümeyye Boyacı" yazılarak şampiyonluk gururu tüm şehirle paylaşıldı. Günün hatırasına Sümeyye Boyacı da tramvay önünde fotoğraf çektirdi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ GÜZEL KIZIM"

Büyükerşen ayrıca Eskişehir'deki billboardlarda yayımladığı mesajla Sümeyye'nin Dünya Şampiyonluğu'nu kutladı. Sümeyye'nin ay yıldızlı bayrağa sarıldığı görselde Büyükerşen'in, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Eskişehirimizin gururu Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu. Seninle gurur duyuyoruz güzel kızım" mesajı yer aldı.