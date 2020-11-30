Paralimpik Judo Milli Takımı'nın kampı Karaman'da devam ediyor - Son Dakika

Paralimpik Judo Milli Takımı'nın kampı Karaman'da devam ediyor

30.11.2020 16:15
Paralimpik Judo Milli Takımı'nın kampı Karaman'da devam ediyor, System.String[]

Görme Engelliler Spor Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan ve sezonun ikinci kampı olan Paralimpik Judo Milli Takım Kampı, Karaman'da devam ediyor.

Görme Engelliler Spor Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan ve sezonun ikinci kampı olan Paralimpik Judo Milli Takım Kampı, Karaman'da devam ediyor.

Karaman'da 21 Kasım'da başlayan Paralimpik Judo Milli Takım Kampı, Milli Takımlar Teknik Direktörü Muzaffer Uluçam, milli takım antrenörleri Ahmet Ömre Türe ve Gültekin Sevinç eşliğinde 14 sporcunun katılımıyla sürüyor.

Karaman'ın Paralimpik Judo Milli Takım Kampına en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Paralimpik Oyunları öncesi erkek ve kadın milli sporcularımızın ikinci etap kamplarını ilimizde yapmaları bizleri gerçek anlamda memnun etti. 21 Kasım Cumartesi günü başlayan kampımız şuanda sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bizlerde antrenör ve sporcularımızın kamp dönemini rahat ve en verimli şekilde geçirmeleri için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlar da yine birçok branşta milli takım kamplarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım'ında ziyaret ettiği kampta 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli judocular, 12 Aralık Cumartesi günü Karaman kampını tamamlayacak.AYHAN YILDIRIM: PARALİMPİKTE 3 MADALYA HEDEFLİYORUZKampın Covid-19 tedbirleri kapsamında devam ettiğini belirten Genel Sekreter Ayhan Yıldırım, "Paralimpik judo milli takım sporcularımızı Karaman ilimizde 20 günlük bir kampa aldık. Judo, Paralimpikte madalya hedeflediğimiz branşlardan bir tanesi ve çok önemli sporcularımız var. Şu anda sporcularımızdan yaklaşık 5 kişi vize aldı ve bu sayıyı 7'ye çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah Paralimpikte de 3 madalya çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak ise Goalball kadın ve erkek milli takımlarımız kota almış durumda. Ancak kota sıralamasında olan judoda şu anda yaklaşık 5 sporcumuz var. Yani şu anda kota almayı hak eden. Atletizmde de şu anda 3 sporcumuz barajı geçmiş durumda yani kota alacak durumda. Biz bunu toplamda 24, 26 sporcuya çıkarmak istiyoruz. Bunun karşılığında da ülkemize altın madalya kazandırarak, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu.TEKNİK DİREKTÖR MUZAFFER ULUÇAM: PARALİMPİK OYUNLARA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZİyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Judo Milli Ttakım Teknik Direktörü Muzaffer Uluçam ise, "Karaman'da 21 Kasım-12 Aralık 2020 tarihleri arasında Paralimpik Judo Milli Takım Kampımızı yapıyoruz. Bildiğiniz üzere pandemiden dolayı kamplarımız erteleniyordu. Bir önceki kampımızı Aksaray'da yaptık. Bu ikinci kampımız. İnşallah üçüncüsü ve dördüncüsüyle 2021'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunlarına en iyi şekilde hazırlanacak. Şu anda ölü sezon olarak değerlendiriyoruz, takvimimiz belli değil. Tek hedefimiz var şuanda Paralimpik Oyunları. Şuanda da 4 kadın, 1 erkek sporcumuz kotayı garantilemiş durumda. Partner sporcularımızla birlikte hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. İnşallah Paralimpik Oyunları'nda sporcularımız altın madalya alarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tokyo'da hedeflerinin altın madalya olduğunu vurgulayan milli sporcular da, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Tüm ekip olarak Paralimpik Oyunları'na kenetlenmiş durumdayız. Hedefimiz altın madalya kazanarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.

- Ankara
Paralimpik Judo Milli Takımı'nın kampı Karaman'da devam ediyor
Paralimpik Judo Milli Takımı'nın kampı Karaman'da devam ediyor
Paralimpik Judo Milli Takımı'nın kampı Karaman'da devam ediyor
Paralimpik Judo Milli Takımı'nın kampı Karaman'da devam ediyor

Spor Federasyonu, Karaman, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Paralimpik Judo Milli Takımı'nın kampı Karaman'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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