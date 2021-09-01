SPOR Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama - Son Dakika

Paralimpik madalyalı Abdullah ve Ali Öztürk'ten horon eşliğinde kutlama

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ANKARA,(DHA)- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde madalya kazanan Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, başarılarını horon eşliğinde kutladı.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Trabzonlu Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, Türkiye'ye 1 altın ve 1 bronz madalya kazandırdı. Abdullah, tek erkeklerde (Sınıf 4) finalinde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Ali Öztürk de tek erkeklerde (Sınıf 5) bronz madalya sevinci yaşamıştı. Bu başarıları Türkiye'ye kazandıran Abdullah ve Ali Öztürk, horon eşliğinde madalyalarını kutladı.