Son Dakika Haberleri: Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
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Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

20 dakika önce

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı, System.String[]

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik masa tenisçiler, 16-21 Eylül tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Milli sporcular, Altındağ Spor Salonu'ndaki çalışmalarını 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin 14 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Süleyman Vural, Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, İrem Oluk, Neslihan Kavas, Kübra Korkut, Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Sinem Çağlayan, Ahmet Yıldırım.

Ankara, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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