Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik masa tenisçiler, 16-21 Eylül tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.
Milli sporcular, Altındağ Spor Salonu'ndaki çalışmalarını 28 Ağustos'ta tamamlayacak.
Ay-yıldızlı ekibin 14 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Süleyman Vural, Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, İrem Oluk, Neslihan Kavas, Kübra Korkut, Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Sinem Çağlayan, Ahmet Yıldırım.