Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (1)

Paralimpik masa tenisçiler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin yüzünü madalyalarla güldürmek istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele verecek milli masa tenisçilerden Neslihan Kavas, Nesim Turan, Nergis Altıntaş ve Kübra Korkut, açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu Neslihan Kavas, çok uzun süredir bu oyunlara hazırlandıklarını, her sene büyük bir turnuvaya katıldıklarını belirterek, "Her sene ayrı bir motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olimpiyatlar olacak mı olmayacak mı, ertelenen süreçte bir tereddüt vardı. Onları hem psikolojik hem de fiziksel olarak atlatmaya çalıştık. Şimdi Tokyo'dayız, günler kaldı. Bugün ana salondaki son antrenmanımızdı." diye konuştu.

Neslihan Kavas, "25 Ağustos'ta sabah 09.00'da ilk maçımız başlayacak. O yüzden heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi paralimpik oyunlarında 5. kez temsil edecek olan ay-yıldızlı sporcu, "Beşinci paralimpik oyunlarım, tabii biraz yaş da ilerliyor. Fiziksel anlamda desteklerle güçlendirmeye çalışıyoruz. Tecrübelerimi 2004'ten bu yana diğer arkadaşlara da aktardığımı düşünüyorum. 2004'te ve 2008'de bir sporcu ile yer aldığımız masa tenisi branşında 2012 ve 2016'da 6, şu anda da 9 sporcuyla buradayız. Takım olarak yükselen bir ivmemiz var, inşallah lokomotif branş anlamında bunu devam ettiririz. O anlamda sorumluluğumuz büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının desteğinin arkalarında olduğu ve onlara nasıl bir mesaj vermek istediğine dair de Neslihan Kavas, "Herkes heyecanla bekliyor, olimpiyatlardan sonra şimdi sıra paralimpik oyunlarında. Bizi izlemeye devam etsinler. Desteklerini, dualarını esirgemesinler. İnşallah biz de güzel sonuçlarla döneriz." şeklinde görüş belirtti.

Milli sporculardan Nesim Turan ise Tokyo'ya gelene kadar çok yoğun ve yorucu bir çalışma süreci geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz takım olarak Türk paralimpik için tarih yazdık, en çok madalya kazanan ekibiz, branşız. Benim de şahsi olarak kariyerimde almadığım madalya kalmadı, bir madalya hariç; o da paralimpik oyunları şampiyonluğu ki benim buradaki en büyük hedefim hem takımlarda hem de bireysel olarak altın madalya almak. Kendimi bu sürece gelene kadar o şekilde hazırladım, o şekilde motive ettim. Tek hedefim kaldı, onu da gerçekleştirmek için buradayım."

Tokyo'daki organizasyonla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Nesim Turan, "Organizasyon anlamında pek bir sıkıntı yaşamadık. Olimpiyat köyündeki yataklar ve saire dışında pek bir sıkıntı yaşamadık ama bir şeyi belirtmek istiyorum, öncelikle sizlere teşekkür ederim, çünkü biz bu kadar bir reklam gücüne sahip olamamıştık. Yüzlerce böyle başarımız oldu ama ilk defa böyle profesyonel anlamda bize eşlik ettiniz, teşekkür ederim. Pek bir sıkıntı yaşamadık organizasyonla ilgili diyelim." ifadelerini kullandı.

Nesim Turan, Türkiye'ye de mesaj göndererek, "Biz daha önce çok güzel başarılar yakaladık, bunları pek duyuramadık ama emin olsunlar biz; o güzel ülkemize daha çok başarı getireceğiz ve o turnuvalardan birisi de burası olacak. Daha önce çok tarih yazdık, yeni bir tarih sayfasını açmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Nergis Altıntaş ve Kübra Korkut

İkinci kez paralimpik oyunlarına katılan milli masa tenisçi Nergis Altıntaş, "Oyunlara hazırlanmamız biraz yoğun ve ağır geçti, pandemi şartlarının bizi zorladığı çok anlar oldu. Şu an hazırız, her şey yolunda." dedi.

Ay-yıldızlı sporcu, "2016'da Rio'da bir klasman değişikliği yüzünden bir nevi madalyamız gitmişti. Tokyo'ya bunun için geldim, daha çok bunun hırsı var, orada kaybettiğimi burada kazanmak için. En büyük hedefim tabii ki madalya, bunun için kendimi hazır hissediyorum. İnşallah burayı madalya ile taçlandıracağız." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izlerken ağladığı anların olduğunu belirten Nergis Altıntaş, "Olimpiyatlarda milli sporcularımızı izlerken çok gurur duymuştum. İnşallah biz de onları gururlandırır, böyle bir mutluluk gözyaşı döktürürüz, izlemede kalsınlar." ifadelerini kullandı.

Bir diğer milli masa tenisçi Kübra Korkut da Gençlik ve Spor Bakanlığına Tokyo'da kendilerini yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ettiğini belirterek, masa tenisi milli takımı olarak oyunlara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Kübra Korkut, takım için de kendisi için de güzel madalyalar beklediğini kaydederek, "2016 Rio'da gümüş madalya aldım, burada madalyamı altına çevirmek istiyorum. Tabii ki burası çok büyük bir platform ve ambiyansı çok farklı bir yer, o yüzden her madalyaya talibim açıkçası, ama önceliğim tabii ki de altın madalya." diye konuştu.

Milli takım arkadaşlarına yönelik ay-yıldızlı sporcu, "Gerçekten hepsi çok tecrübeli, iyi sporcular. O anki atmosfer farklı olabilir ama heyecanımızı yenersek, tecrübemizle iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türk halkının duaları ve duygularının paralimpik sporcularla olacağının hatırlatılması üzerine de Kübra Korkut, "Dualarını hissediyoruz, herkese çok teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlarda olduğu gibi paralimpik oyunlarında da bizlerle olacaklarına inanıyorum." diyerek açıklamasını tamamladı.

(Sürecek)