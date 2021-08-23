Üye Girişi
Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2) - Son Dakika

Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2)

23.08.2021 13:11

Paralimpik milli masa tenisçiler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan çok sayıda madalya ile dönerek Türkiye'yi sevindireceklerine inanıyor.

Paralimpik milli masa tenisçiler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan çok sayıda madalya ile dönerek Türkiye'yi sevindireceklerine inanıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele verecek milli masa tenisçilerden Hatice Duman, Hamza Çalışkan, Merve Cansu Demir, Ali Öztürk ve Abdullah Öztürk açıklamalarda bulundu.

Milli masa tenisçi Hatice Duman, çok yoğun bir şekilde paralimpik oyunlara hazırlandıklarını belirterek, her sporcunun madalya kazanmak istediğini kendisinin de hedefinin madalya olduğunu söyledi.

Milli sporcu Hatice Duman, "Bir buçuk senedir pandemiden dolayı bizim turnuvalarımız olmuyordu, şu anda rakiplerim ne durumda bilmiyorum, onların da beni bilmediği gibi. Biz çalıştık hazırız, bakalım göreceğiz her şeyi." dedi.

Takım olarak durumlarına ilişkin de Hatice Duman, "Şansımızın her rakip takım kadar bizim de olduğunu düşünüyorum, umarım güzel sonuçlar alacağız. Biz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izlerken, her madalya ve her maçta çok heyecanlandık ve gurur duyduk olimpik arkadaşlarımızla, biz de aynı gururu yaşamak ve madalya almak istiyoruz, bizim için onların da bu gururu yaşamasını istiyoruz. İnşallah hem ailemize hem ülkemize hem de bizi destekleyen herkese bu gururu yaşatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İlk kez paralimpik oyunlara katılan milli masa tenisçi Hamza Çalışkan da Tokyo'ya iyi hazırlandıklarını dile getirerek, yaklaşık 13 yıldır takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarını ve sürekli birbirlerini desteklediklerini belirtti.

Merve Cansu Demir, Ali Öztürk, Abdullah Öztürk

İlk kez paralimpik oyunlara katıldığını ve çok iyi çalıştığını kaydeden milli masa tenisçi Merve Cansu Demir de "Beklentim final oynamak ama tabii ki asıl amacım rengi ne olursa olsun bir madalya kazanmak." dedi.

Kendilerinin bu spora yeni başlayacaklar için de rol model olduklarının hatırlatılması üzerine milli sporcu Merve, "İnsan çalıştıkça, başardıkça, kedini daha öz güvenli ve iyi hissediyor. Tabii ki karşılığını alınca daha fazla iyi hissediyorsun, o yüzden herkesin çok fazla ve sıkı çalışıp özgür olmasını ve kendiyle gurur duymasını isterim." şeklinde konuştu.

Milli paralimpik masa tenisçi Ali Öztürk de sürekli kamplarda olduğunu ve çok yoğun çalıştıklarını kaydederek, "2016'da milli takım ağabeyimle beraber 3. olmuştu, hedefim Tokyo 2020'de altın madalya alıp Öztürk ailesine armağan etmek. İnşallah Türk halkına altın madalyayı kavuştururum." ifadelerini kullandı.

Milli paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk ise sosyal hayatlarından da çok büyük feragat ederek yoğun bir kamp çalışmasından sonra Tokyo'ya geldiklerini, performans olarak üst seviyeye çıktıklarını ve onu Tokyo'da sergilemek için geldiklerini dile getirdi.

Ay-yıldızlı sporcu Abdullah Öztürk, "Çok sabrettik, çok özledik inşallah bir kaç gün kaldı müsabakaların başlamasına, buraya madalyaları toplamaya geldik, inşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan ülkemize madalya ile dönmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracak gücümüz var, hem kendime hem de takım arkadaşlarıma çok güveniyorum, çünkü çok iyi hazırlandık. Antrenörlerimiz bizi çok iyi hazırladı, madalya gelecek ama rengini, sayısını veremiyoruz, o da sürpriz olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2)
Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2)
Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2)
Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2)
Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2)

Abdullah Öztürk, Türkiye, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 14:21 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu Bolu'da bu işi yapan tek kadın! 14:09 Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu 14:02 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak 13:40 Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı 13:22 Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı
Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu 12:28 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor 12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Son Dakika Haberleri
14:20 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu
14:19 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı
14:09 Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor
14:03 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı
14:01 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu
13:45 İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
13:42 EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı
13:39 Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
13:27 Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız
13:22 Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı
Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı         
14:32
71 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe teyze hayatını kaleme aldı 71 yaşında okuma yazma öğrenen Ayşe teyze hayatını kaleme aldı         
14:24
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı 'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o anları anlattı         
14:04
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıran kişilerdeki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla         
13:45
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
11:10
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu         
10:47
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü         
10:45
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 14:35:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Paralimpik masa tenisçiler, Tokyo'da Türkiye'yi sevindirmek istiyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement