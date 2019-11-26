Paralimpik masa tenisçiler, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

10 farklı kategoride düzenlenecek organizasyonda 32 kulüpten toplam 121 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara 'da yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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