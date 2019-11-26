Son Dakika Haberleri: Paralimpik masa tenisçiler, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak
Son Dakika Spor Paralimpik masa tenisçiler, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika Spor

Paralimpik masa tenisçiler, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

6 saat önce

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Paralimpik masa tenisçiler, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak, System.String[]

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

10 farklı kategoride düzenlenecek organizasyonda 32 kulüpten toplam 121 sporcu mücadele edecek.

Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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