Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya - Son Dakika Spor

Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya

6 saat önce

Paralimpik masa tenisçiler, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 7 madalya kazandı.

Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya, System.String[]

Paralimpik masa tenisçiler, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 7 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Hamza Çalışkan, erkekler takım klas 4-5 kategorisinde Alman partneri Joerg Didion ile altın madalyaya uzanırken, ferdi klas 5'te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda Ümran Ertiş ile Neslihan Kavas'tan oluşan klas 9-10 takımı gümüş madalya kazanırken, İrem Oluk, klas 1-5 kategorisinde Iraklı partneri Rusul Waeli ile bronz madalya aldı.

Ferdi kadınlarda Neslihan Kavas (klas 9) ve İrem Oluk (klas 3-4) gümüş, Ümran Ertiş (klas 10) ise bronz madalya elde etti.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar
Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 19:03:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Paralimpik masa tenisçilerden Mısır'da 7 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]