Paralimpik milli masa tenisçi Nergiz Altıntaş'ın hedefi, başarılı sporcular yetiştirmek

Paralimpik masa tenisinde dünya ve Avrupa dereceleri bulunan milli sporcu Nergiz Altıntaş, gelecekte Türk sporuna kendisi gibi başarılı isimler yetiştirerek katkı sağlamaya devam etmeyi amaçlıyor.

Trabzon'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı Kampı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Altıntaş, 16 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bedensel engelli olduğunu belirterek, "Bir sabah kalktım, yürüyemedim ve bütün hayatım değişti." dedi.

Hastalık sürecinde oldukça zor zamanlardan geçtiğini dile getiren Altıntaş, engelini yenmesindeki en büyük etkenin ailesi olduğunu söyledi.

29 yaşındaki milli sporcu, can sıkıntısını gidermek için başladığı masa tenisi branşında birçok uluslararası başarı kazandığını, ilk yıllarda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanvekili İlhami Kılınçkaya'nın kendisine antrenörlük yaptığını ve bu branşı sevdirdiğini anlattı.

"İnanmak ve aile çok büyük faktör"

Altıntaş, başarısında annesinin etkisine dikkati çekerek, "Annem sürekli başarmam gerektiğini söyledi. Asla pes etmemem konusunda her zaman arkamda oldu. İnanmak ve aile çok büyük faktör. Çocuklarınıza ve kendinize inanın. Onlarla gurur duymayı asla utanmayın." diye konuştu.

Dünya ile Avrupa şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük dereceleri bulunduğuna işaret eden Altıntaş, başarılarından dolayı annesinin kendisiyle gurur duyduğunu, bunun çok güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Bu duyguyu herkesin tatmasını istediğini dile getiren milli sporcu, "Bu gururu siz de yaşayabilirsiniz. Ne şartlarda yaşarsak yaşayalım, kendimiz için bir şeyler yapalım ve hayata bakış açımızı değiştirelim. Kendinizi sevin. Ne kadar çok toplumun içinde olursak, toplum da o kadar bizim varlığımızı kabul eder. İnsanların ve toplumun bakış açısını değiştirmek istiyorsanız, mutlaka dışarıya çıkın." ifadelerini kullandı.

Altıntaş, "Antrenör olarak, bu sporda başarılı, dünya ve Avrupa dereceleri alacak sporcular yetiştirmek en büyük hedefim. Bu yönde kendimi geliştirmek için mücadele ediyorum. Aynı zamanda da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizin adını duyurmak için çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğünde masa tenisi antrenörü olarak çalışmaya başladığını anlatan Altıntaş, aynı zamanda yüksek lisansa da devam ettiğini sözlerine ekledi.