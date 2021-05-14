Paralimpik milli okçu Yiğit Caner Aydın: Olimpiyat kürsüsünde yer almak istiyorum

Dünya 3 numarası olan Okçular Vakfı ve Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'nın 28 yaşındaki başarılı okçusu Yiğit Caner Aydın, 24 Ağustos-5 Eylül arasında düzenlenecek olan Tokyo Paralimpik Oyunları'na giden yoldaki kota yarışlarına dair hazırlıklarını ve "Hayat misyonum" dediği TekeRRenk Projesi'nin detaylarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Yiğit Caner Aydın, "2017 ve 2019 yıllarında takım halinde 2 dünya şampiyonluğu elde edip rekor kırdık. 2019'da bireysel olarak Avrupa şampiyonluğu kazandım. Şimdiki hedefim ise temmuz ayında Çekya'daki kota yarışlarında başarılı olup, Ağustos ayında olimpiyat kürsüsünde yer almak" dedi.

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