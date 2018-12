Paralimpik Milli Sporcularla Mülteci Çocuklar Bir Araya Geldi

ANKARA - Paralimpik milli sporcularla mülteci çocuklar bir araya geldi. Milli masa tenisi sporcuları ile kıyasıya bir masa tenisi turnuvası yapan mülteci çocuklar doyasıya eğlendi.

Türkiye'de yaşayan ve geçici koruma altında bulunan yabancıların yaşamlarını kolaylaştırmak adına psiko-sosyal destek almalarını sağlamak, eğitim yönlendirme ve koruma çalışmalarını yapmak için Türk Kızılayı tarafından kurulan Toplum Merkezi özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Paralimpik milli masa tenisi sporcuları Nesim Turan ile Ebru Can ve milli güreşçi Banu Bozkurt, Toplum Merkezi Çocuk Dostu Alanında mülteci çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında milli sporcular kendi başarı hikayelerini çocuklara anlattı ve şampiyonluk turnuvalarını video gösterimiyle paylaştı. Çocuklar güreşçi Bozkurt ile güreşmeye çekinirken masa tenisi sporcuları Turan ve Can ile masa tenisi oynadı.

İHA muhabirine duygu ve düşüncelerini aktaran güreşçi Bozkurt, babasının milli takım antrenörü olmasının sporla tanışmasında bir etken olduğunu belirtti. Güreşin çok ağır bir antrenman dönemi olduğunu söyleyen Bozkurt,çocukluktan bu sporun içinde olmasından dolayı kendisinin çok zorlanmadığını ve güreşin kendisi için bir hayat tarzı olduğunu anlattı. Bozkurt bir kadın olarak bu sporda başarı elde etmesinden duyduğu gururu da sözlerine ekledi. Mülteci çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu da dile getiren Bozkurt, "Çocukların müsabakamı izlerken ki gülüşü bana iki dedirtti. İyi ki buradayım, iyi ki başardım" şeklinde konuştu.

"İstediğin zaman her şeyi başarabiliyorsun"

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü mezunu milli masa tenisi sporcusu Can ise, 15 yıldır masa tenisi oynadığını dile getirdi. Kendisinden bahseden Can, "Ben hem bedensel engelliler kategorisinde hem de normallerle yarışıyorum. Kendime engelli olarak görmüyorum, beni zorlayan bir engelim yok. İlk zamanlarda bu kadar dereceler elde edeceğimi hiç düşünmüyordum, çalışmalar sayesinde buraya kadar geldim. İstediğin zaman her şeyi başarabiliyorsun aslında" diye konuştu.

Can, bu süreçte annesinin kendinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyerek, "Annem bana 'kendini hiç engelli olarak düşünme. Normal bir insan bir şeyi yarım saatte yapıyorsa, sen onu bir saatte yaparsın, ama yaparsın' dediğini ve annesinin uzun kollu montlarını tişörtlerini, bütün kıyafetlerini kestiğini ve engelini saklamaması gerektiğini gösterdiğini paylaştı.

"Devletiniz sizi ödüllendiriyor"

Bir diğer milli masa tenisi sporcusu Turan da, hayattaki başarı hikayesini ailesine, çevresine ve arkadaşlarına borçlu olduğunu ifade etti. Turan, "Ben kendimi toplumda bir engelli olarak görmüyorum. Ben bir bireyim, nefes alan, seven, sevilen, arkadaşı olan, gezen sosyal hayatı olan bir bireyim. Ben kendimi böyle gördüğüm için aslında çok da bir zorluk yaşamıyorum. En büyük etkenlerden biriside spor, çünkü benim hayatımı ve bakış açımı değiştirdi. Tek başınıza bir şey başarabilmek dünyanın en güzel şeyi. Bunun karşılığında devletiniz de sizi ödüllendiriyor. Kimseye muhtaç olmadan bir hayat devam ettiriyorsunuz. Annemle babamın en büyük derdi Nesim'e ne olacak iken şimdi dert olmaktan çıktım derman oluyorum artık onlara spor sayesinde. Bugün burada da çocuklarla bir araya geldik bizleri görünce gülümsediler heyecanlandılar. Onları anlayıp bunu hissettirmeliyiz ki hayatları dahan da zindan olmasın" ifadelerinde bulundu.

Çocuklar milli sporcularla masa tenisi oynamak için birbiriyle yarıştı. Kimi raketi eline ilk kez alırken, kimisi de ustaca hareketler sergiledi.

