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SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor

06.07.2021 10:16

SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyorErkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı oyuncuları Hakan Çevik ve eşi Suzan Çevik, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo'da gerçekleşecek...

SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı oyuncuları Hakan Çevik ve eşi Suzan Çevik, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo'da gerçekleşecek olan olimpiyatlara hazırlanıyor. Suzan Çevik, "Olimpiyatlardan zaferle dönmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eşimle birlikte ara vermeden bütün malzemelerimizi eve götürerek, boş duvara atış yaparak çalıştık. Pandemi dönemini eşimle birlikte bir nevi avantaja çevirdik" dedi.

Aksaray'da oturan ve Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı oyuncularından Hakan ve eşi Suzan Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor. Hazırlıklarını pandemiye rağmen aralıksız sürdürdüklerini belirten Suzan Çevik, şunları söyledi: "Eşimle birlikte ara vermeden bütün malzemelerimizi eve götürerek, boş duvara atış yaparak çalıştık. Pandemi dönemini eşimle birlikte bir nevi avantaja çevirdik. Olimpiyatlar 1 yıl ertelendi diye oturup beklemedik. Bu çalışmaların karşılığını da Peru'da çok güzel bir müsabakayla 17 ülke ve 150 sporcu arasından benim için son kota olan yarışmasında R2 tüfek kategorisinde 609 puan alarak olimpiyatlara katılma şansı yakaladım?

Olimpiyatlara eşiyle birlikte katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Suzan Çevik, "Peru'da son kota yarışmasında kotamı alarak olimpiyatlarda eşimi yalnız bırakmayacağım için çok mutluyum. Olimpiyatlardan zaferle dönmek için var gücümüzle çalışıyoruz.18 yıldır bu sporu yapıyorum. 2008 ile 2016 yılında paralimpik oyunlarına katıldım ve şimdi ise Tokyo olimpiyatlarına katılacağız. Aksaray'da uluslararası standartlarda bir yerde hazırlanıyoruz. Günde 3-4 saat çalışıyoruz, olimpiyatlar çok yaklaştı. Bunun yanında milli takım kampına katılacağız" diye konuştu.

OLİMPİYATTAN İYİ SKORLA DÖNMEYİ HEDEFLİYORUZ

Eşiyle birlikte olimpiyatlardan iyi bir skorla dönmek istediğini belirten Hakan Çevik, "Eşim Suzan, Peru'da kotasını aldı. Milli takıma 8 kişi katılacağız. Aksaray'dan 3 milli sporcunun katılacak olması bizi çok motive ediyor. Türkiye'de ilk kotayı Kore'de 3'üncü olarak ben almıştım. Olimpiyatlardan iyi skorlarla dönmeyi hedefliyoruz. Paralimpik oyunlarına eşimle birlikte gitmek beni çok mutlu etti. 2016 yılında paralimpik oyunlarında Rio'da 0.2 puanla finali kaçırmıştım. O yıllarda bu kadar olgun değildik. Spor yaptıkça daha çok yol kat ettik. Şimdi olimpiyatlar biraz daha çetin geçecek. İnşallah birinci olup istiklal marşımızı olimpiyatlarda okutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor

Hakan Çevik, Pandemi, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Paralimpik Milli Takım sporcuları Çevik çifti, olimpiyatlara hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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