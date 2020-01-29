Paralimpik milli yüzücüler, Belarus'ta 60 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Paralimpik milli yüzücüler, Belarus'ta 60 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Paralimpik milli yüzücüler, Belarus'ta 60 madalya kazandı

6 saat önce

Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda milli yüzücüler, 60 madalya kazandı.

Paralimpik milli yüzücüler, Belarus'ta 60 madalya kazandı, System.String[]

Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda milli yüzücüler, 60 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda yarışlar tamamlandı.

Milli yüzücüler, 18 altın, 23 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 60 madalya ile 2020'ye iyi bir başlangıç yaptı.

Organizasyonda kadınlarda Sevilay Öztürk, erkeklerde Murat Köle (2), Mehmet Bakır Eğilmez (3), Hamit Demir (4), Koral Berkin Kutlu, Uğur Şenel (2), Muhammet Keskin (3), Ramazan Güven ve Uğurcan Özer altın madalya elde etti.

Türkiye, Belarus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi
"İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:03:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Paralimpik milli yüzücüler, Belarus'ta 60 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]