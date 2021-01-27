Paralimpik milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Trabzon'da kamp yapıyor - Son Dakika

Paralimpik milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Trabzon'da kamp yapıyor

27.01.2021 11:23
Paralimpik milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Trabzon'da kamp yapıyor, System.String[]

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri olan Öztürk ve Boyacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmak için yoğun bir çalışma dönemine girdi.

Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonunun faaliyeti kapsamında Erzurum'daki yüksek irtifa kampının ardından Trabzon'a gelen milli yüzücüler, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Çalışmalarını antrenörleriyle Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda sürdüren Öztürk ve Boyacı, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya alarak Türkiye'ye bu organizasyonda ilk sevincini yaşatmak istiyor.

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ve TOHM Müdürü Yasemin Köroğlu, Öztürk ve Boyacı'yı antrenman öncesi ziyaret ederek, başarılar diledi.

Başantrenör Mehmet Ali Albas: "Sporcularımız inançlı, sağlıklı ve azimliler"

Paralimpik Yüzme Milli Takımı Başantrenörü ve aynı zamanda Bedensel Engelliler Yüzme Teknik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Albas, gazetecilere, 7 Şubat'a kadar sürecek kampta, milli yüzücüler Öztürk ve Boyacı'nın performansını değerlendireceklerini söyledi.

Kampın güzel ve verimli geçtiğini ifade eden Albas, "Tek hedefimiz, Paralimpik Olimpiyatlarında bir ilke imza atarak sporcularımızın Türkiye'ye madalya ve madalyalar kazandırması. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Hazırlıklarımız da gayet güzel gidiyor. Sporcularımız inançlı, sağlıklı ve azimliler." dedi.

Öztürk ve Boyacı'nın genç yaşta olduklarına dikkati çeken Albas, "Bizim avantajımız, sporcularımızın rakiplerine göre çok genç olmaları. 2003 doğumlu kızlarımız. Başarıları gayet güzel. Sümeyye son Dünya Şampiyonası'nda, saliseyle altın madalyayı kaçırmıştı. 2018'te Avrupa şampiyonu olmuştu. Sevilay'ın ise dünya üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği bulunuyor. Bu turnuvalarda madalya alanlar, olimpiyatlarda da favori adaylardan sayılıyor, en şanslı sporcular görülüyorlar." diye konuştu.

Albas, ailelere de çağrıda bulunarak, engelli bireyleri spora yönlendirmelerini, federasyon bünyesindeki 22 farklı branşın engellilerin hizmetinde olduğunu kaydetti.

Milli yüzücü Sevilay Öztürk: "Çok güzel bir geleceğim olacak inşallah"

Milli sporcu Öztürk ise kampın organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmaların çok güzel devam ettiğini aktardı.

Yüzmeye 6 yaşında başladığını anlatan Öztürk, "2016 yılında olimpiyatlara katılan en genç sporcu oldum. Çok güzel, gurur verici bir şeydi. Rio Olimpiyatları'ndan sonra milli takıma girdim. 2019'daki Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bayrağımızı dalgalandırmak, Türkiye'mize o gururu yaşatmak çok güzeldi. Şimdi de, inşallah ertelenmezse ağustosta Tokyo Olimpiyatları'na gideceğim." ifadelerini kullandı.

Yüzmeye, milli sporcu Beytullah Eroğlu sayesinde başladığını, ailesinin de kendisini desteklediğini aktaran Öztürk, "Babam da çok istedi zaten hayata tutunmamı, hayata küsmememi ama biz bilmiyorduk buraya kadar geleceğimi. Çok iyi oldu benim için. Güzel bir geleceğe sahip oldum. Çok güzel bir geleceğim olacak inşallah. Güzelce çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, engellilerin spor yapmasının önünde hiçbir engel bulunmadığının altını çizerek, "Engelli olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kolun olmuyor, bacağın olmuyor ya da ayağa kalkamıyorsun ama kendini hiç bir zaman engelli görmeyeceksin. Engel sadece fiziksel olarak değil engel beyinde de olan bir şey. Kimse evine kapanmasın. Güzel spor dalları var." ifadelerini kullandı.

Sümeyye Boyacı, Türkiye, Trabzon, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paralimpik milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Trabzon'da kamp yapıyor - Son Dakika Spor


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