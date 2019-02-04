Son Dakika Haberleri: Paralimpik Okçular Ankara'da Kampa Girdi

Paralimpik Okçular Ankara'da Kampa Girdi

2 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında sezonun ilk kampına Ankara'da başladı.

Paralimpik Okçular Ankara'da Kampa Girdi, System.String[]
Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında sezonun ilk kampına Ankara'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 15 sporcu katılıyor.

Milliler, çalışmalarına 21 Şubat Perşembe gününe kadar burada devam edecek.

Paralimpik okçular, Dünya Şampiyonası öncesinde 10-16 Nisan tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek 5. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralaması yarışmasında, 29 Nisan- 5 Mayıs tarihlerinde ise İtalya'da yapılacak Para Okçuluk Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası, 2-9 Haziran tarihlerinde Hollanda'da organize edilecek.

Ankara'daki milli takım kampında bulunan sporcular şunlar:

Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Erdoğan Yaygan, Merve Nur Eroğlu, Murat Turan, Naci Yenier, Oğuzhan Polat, Özgür Özen, Sadık Savaş, Sevgi Yorulmaz, Taner Eren, Yağmur Şengül, Yavuz Papağan, Yiğit Caner Aydın, Zehra Özbey Torun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Spor
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