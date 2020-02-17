Paralimpik okçular Dubai'de yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Paralimpik okçular Dubai'de yarışacak - Son Dakika Spor

Paralimpik okçular Dubai'de yarışacak

6 saat önce

6. Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası, yarın başlayacak.

Paralimpik okçular Dubai'de yarışacak, System.String[]

6. Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası, yarın başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

Organizasyona katılacak milli sporcular şunlar:

Erkekler: Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier, Yiğit Caner Aydın, Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Sadık Savaş, Özgür Özen, Vedat Aksoy

Kadınlar: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun, Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre

Turnuva, 21 Şubat Cuma günü sona erecek.

Dubai, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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