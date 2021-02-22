Paralimpik okçular Dubai'de yarışacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek 7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası yarın başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek 7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası yarın başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 14 milli sporcu yer alacak. Turnuvada kadınlarda Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre, Zehra Özbey Torun, Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül ve Fatma Danabaş, erkeklerde ise Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu, Sadık Savaş, Özgür Özen, Vedat Aksoy, Erdoğan Aygan ve Murat Turan mücadele edecek. 7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası, 26 Şubat Cuma günü sona erecek.

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