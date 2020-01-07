Paralimpik okçular, İstanbul'da kamp yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Paralimpik okçular, İstanbul'da kamp yapıyor - Son Dakika Spor

Paralimpik okçular, İstanbul'da kamp yapıyor

6 saat önce

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli okçular, çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor.

Paralimpik okçular, İstanbul'da kamp yapıyor, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli okçular, çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Okçular Vakfı Spor ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp çalışmalarında, milli sporcular Yağmur Şengül, Merve Nur Eroğlu, Zehra Özbey Torun, Sadık Savaş, Vedat Aksoy ve Özgür Özen yer alıyor.

Milli sporcular, antrenörler Özcan Ediz ve Ebru Esen yönetimindeki hazırlıklarını 12 Ocak Pazar günü tamamlayacak.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz de kampı ziyaret ederek, sporculara başarılar diledi.

Okçular Tekkesi, İstanbul, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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