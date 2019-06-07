Son Dakika Haberleri: Paralimpik okçulardan 2 kota daha
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Paralimpik okçulardan 2 kota daha

1 saat önce

Paralimpik okçular Bülent Korkmaz ve Sadık Savaş, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti.

Paralimpik okçulardan 2 kota daha, System.String[]
Paralimpik okçular Bülent Korkmaz ve Sadık Savaş, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Hertogenbosch kentindeki şampiyonanın beşinci gününde erkekler makaralı yay kategorisinde Bülent Korkmaz, klasik yayda da Sadık Savaş kota alan isimler oldu.
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda daha önce Türk sporcular Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan, Yağmur Şengül ve Özgür Özen de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:05 Kaynak: AA
Hollanda, Tokyo, Bülent Korkmaz, Spor
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