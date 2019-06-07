Paralimpik okçulardan 2 kota daha
1 saat önce
Paralimpik okçular Bülent Korkmaz ve Sadık Savaş, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:05 Kaynak: AA
Paralimpik okçular Bülent Korkmaz
ve Sadık Savaş, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Hollanda
'nın Hertogenbosch kentindeki şampiyonanın beşinci gününde erkekler makaralı yay kategorisinde Bülent Korkmaz, klasik yayda da Sadık Savaş kota alan isimler oldu.
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda daha önce Türk sporcular Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Murat Turan
, Yağmur Şengül ve Özgür Özen de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almıştı.
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