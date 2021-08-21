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Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmek - Son Dakika

Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmek

21.08.2021 11:55

Paralimpik okçular Sevgi Yorulmaz, Sadık Savaş, Murat Turan ve Vedat Aksoy, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Paralimpik okçular Sevgi Yorulmaz, Sadık Savaş, Murat Turan ve Vedat Aksoy, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli okçular Sevgi Yorulmaz, Sadık Savaş, Murat Turan ve Vedat Aksoy, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 nedeniyle Tokyo 2020'nin bir yıl ertelenmesinin avantaja dönüşüp dönüşmediği ve bu süreci nasıl geçirdikleriyle ilgili Sevgi Yorulmaz, "Oyunların ertelenmesi hem avantaj sağladı hem de dezavantaj oldu. Biz pandemiye rağmen epey çalıştık, şu an kendimizi hazır hissediyoruz. İnşallah orada güzel şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı sporcu, Tokyo 2020'deki hedeflerine ilişkin, "Tabii ki hedefimiz altın madalya almak." dedi.

Paralimpik oyunlarının olimpiyatların gölgesinde kalıp kalmadığına ilişkin soruya Sevgi Yorulmaz, "Paralimpik oyunlarının olimpiyatların gölgesinde kaldığına inanmıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Engelli bir birey olarak Tokyo 2020'de ülkesini temsil etme açısından yüklendiği sorumluluğa dair milli okçu, "Çok güzel bir duygu orada Türk bayrağını taşımak. Bütün milletin gözü üzerimizde, kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah Türkiye'nin gözünü arkada bırakmayacağız." diye konuştu.

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı, devamını da paralimpik okçulardan bekleyebilir miyiz?" şeklindeki soruyu da Sevgi Yorulmaz, "Evet kesinlikle bekleyebiliriz." şeklinde yanıtladı.

Sadık Savaş

Milli okçu Sadık Savaş, Tokyo'daki hedefleriyle ilgili, "Oyunlarda altın madalya hedefliyorum, hem bayrağımızı göndere çektirmek hem de İstiklal Marşı'mızı okutmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak." diye konuştu.

Beş yıldır paralimpik oyunlarına çok yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirten Sadık Savaş, "Pandemi başlayınca biraz etkiledi ama sürekli çalışmalarımıza devam ettik. Bizim için bir kayıp olmadı, aksine daha da motive olduk, çünkü 5 yıldır hazırlandığımız bir yarışmada kendimize eksi şeyler katamazdık." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı sporcu, son yıllarda paralimpik oyunlarına da ilginin arttığını ifade ederek, "Başarılar geldikçe paralimpik sporlar da ön plana çıktı, hem medya hem de sosyal medya bizleri bu anlamda takip etmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo'da ülke adına üstlendikleri sorumluluk duygusuna ilişkin Sadık Savaş, "Bu sporu yapmak gerçekten gurur verici, çünkü sadece kendimiz için değil tüm Türkiye için yarışıyoruz. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bu ekstra bir sorumluluk yüklemiyor ama gurur verdiği için daha motive ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Milli okçu Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısına da değinen Sadık Savaş, "Mete Gazoz'un başarısı hepimizi gururlandırdı, bizler de onun gibi başarılı olup ülkemize birçok madalya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Murat Turan

Kovid-19 nedeniyle oyunlar ertelendikten sonra nasıl bir hazırlık süreci geçirdiklerine ilişkin milli sporcu Murat Turan, "Oyunların ertelenmesini takım olarak avantaja dönüştürdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü biz uzun zamandır ailelerimizden uzak, çok ciddi kamplar geçirdik. Bunu başarıyla süsleyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Milli okçu, oyunlardaki hedefiyle ilgili soruya, "Olimpiyatlar, paralimpik oyunları sporun zirvesi. Her sporcu gibi ben de orada başarılar elde edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." yanıtını verdi.

Paralimpik oyunlarının şimdiye kadar olimpiyatların gölgesinde kaldığını ancak bu alanda da ciddi başarılar geldikçe ön plana çıkmaya başladıklarını belirten ay-yıldızlı sporcu, taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını bunu avantaja çevirip büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

Paralimpik okçulukta kota kazanan sporcuların çok ciddi mücadeleler vererek Tokyo'ya gitme hakkı kazandığını dile getiren Murat Turan, "Buradaki bütün sporcular madalyaya çok yakın. Bunu kanıtlayacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Vedat Aksoy

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için çok yoğun bir kamp ve çalışma dönemi geçirdiklerini belirten milli okçu Vedat Aksoy, "Oyunların pandemi nedeniyle ertelenmesi bizi mental ve fiziksel olarak etkilemedi. Aynı inanç ve azimle çalışmalarımıza devam ettik ve paralimpik oyunlarında bunu göstereceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Paralimpik oyunlarına da artık gerekli duyarlılığın gösterildiğini belirten ay-yıldızlı sporcu, Tokyo 2020'den sonra da bu duyarlılığın artarak devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Oyunlardaki hedefine ilişkin Vedat Aksoy, "Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı göndere çektirmek." ifadesini kullandı.

Taşıdıkları sorumlulukla ilgili milli sporcu, "Bu sorumluluk çok mutluluk ve gurur verici, bizi olumlu yönde motive ediyor." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta tarihi başarıların elde edildiğinin hatırlatılması üzerine Vedat Aksoy, "Tabii ki bu başarıların devamını paralimpik oyunlarında bekleyebiliriz. Bizim de çok başarılı sporcularımız var, bunun devamı gelecektir." yorumunda bulundu.

Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmek
Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmek
Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmek
Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmek

Altın Madalya, Mete Gazoz, oyunlar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye Mete Gazoz gibi altın madalya ile dönmek - Son Dakika Spor


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