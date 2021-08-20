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Paralimpik okçuların Tokyo 2020'de hedefi altın madalya - Son Dakika

Paralimpik okçuların Tokyo 2020'de hedefi altın madalya

20.08.2021 11:51

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında mücadele edecek milli sporcular Zehra Özbey Torun, Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz ve Öznur Cüre, Türkiye'ye altın madalya getirmek istediklerini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında mücadele edecek milli sporcular Zehra Özbey Torun, Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz ve Öznur Cüre, Türkiye'ye altın madalya getirmek istediklerini söyledi.

Milli sporcular, oyunlar öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Okçuluk branşında sonucu ufak detayların belirlediğini aktaran Zehra, "Hedefimiz tabii altın madalyayı almak. Hedefimiz kürsünün ortasında yer alıp Türk bayrağını dalgalandırmak. Beş yıldır bu oyunlar bekleniyor. Sadece paralimpik oyunları değil, pandemi döneminde birçok organizasyon iptal edildi. Tabii evde çalışmanın dezavantajları vardı. Normalde 70 metreye ok atarken, evde 2-3 metrede çalışmak zorunda kaldık. Bu dönemde gerek federasyonumuz gerek antrenörlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Bu süreci birlikte atlattık. Normalleşme sürecinde kamplarımızı artırarak açığımızı kapattık. Bunu da avantaj olarak değerlendirebilirim. Üzerine bir şeyler koymak için bir yıllık bir sürecimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Paralimpik oyunlarına farkındalığın arttığını dile getiren milli sporcu, "Önceki senelerde olimpiyat oyunları ile paralimpik oyunları arasında büyük farklar vardı. Ancak 2016'dan bu yana büyük bir yol katedildi. Gerek aldığımız başarılarla gerek yapılan tanıtımlarla bu yol alındı. İnsanların gözü bizim üzerimizde olacak. Bunu biliyoruz ve motivasyonumuzu artırıyor. Kiminle görüşsek, 'Bütün ülke arkanızda.' diyor. Bu güven bizim için avantaj." diye konuştu.

Bahattin Hekimoğlu: "Mete'nin Türk insanına yaşattığı gururun aynısını yaşatmak istiyoruz"

Milli okçu Bahattin Hekimoğlu, salgın dönemini daha fazla çalışarak avantaja çevirdiklerini aktardı.

Oyunların salgın nedeniyle bir yıl ertelendiğini hatırlatan Bahattin, "Altın madalya için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güzel bir hazırlık dönemimiz oldu. Bence pandemiyi avantaja çevirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda Mete Gazoz'un okçulukta aldığı altın madalyaya da dikkati çeken Bahattin, "Paralimpik oyunları biraz gerisinde kalıyor olimpiyat oyunlarının. Ancak Tokyo'da başarılı olursak ön plana çıkacağımızı düşünüyorum. Türk insanının desteğiyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Mete Gazoz bize gurur yaşattı. Biz de Mete'nin Türk insanına yaşattığı gururun aynısını yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz: "Her sporcunun istediği, arzuladığı madalyayı almak istiyorum"

Milli okçu Bülent Korkmaz, Tokyo'da adlarından söz ettireceklerine inandığını belirtti.

Çok iyi bir hazırlık döneminden geçtiklerini dile getiren Bülent, şunları kaydetti:

"Her sporcunun istediği, arzuladığı madalyayı almak istiyorum. Çok iyi çalıştık. Pandemi süreci bizim aleyhimize değil, lehimize oldu bence. Daha uzun bir çalışma dönemimiz oldu. Bence bu hazırlık dönemini başarılı geçtik. Eskiden daha az biliniyordu bu oyunlar. 2016'dan sonra daha bilinir hale geldi. Tokyo 2020'den sonra daha bilinir olacağına inanıyorum. Onur ve gurur verici bir sorumluluğumuz var. Bize inananları haklı çıkaracağız. Mete Gazoz'un altın madalya almasıyla gurur duyduk. Olimpiyat oyunlarında okçuluktaki madalya sayısını geçeceğimize inanıyorum."

Öznur Cüre: "Madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyorum"

Tokyo'da okçulukta Türkiye'yi temsil edecek Öznur Cüre ise duygularını şöyle paylaştı:

"Tokyo'da ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyorum. Çok uzun süredir azimle çalışıyoruz. Gerek evlerimizde gerekse milli takım kamplarında çok çalıştık. Bu açıdan avantaj sağladık. Paralimpik oyunları son zamanlarda büyük ilgi görüyor. Başarılarımızla bunu sağladık. Her Türk sporcusunun yaşamak istediği bir duygu. Takımımla gurur duyuyorum. İnsanların desteği bizim için önemli, çok teşekkür ediyorum. Biz de Mete Gazoz gibi madalyalarla ülkemize döneceğiz."

Paralimpik okçuların Tokyo 2020'de hedefi altın madalya
Paralimpik okçuların Tokyo 2020'de hedefi altın madalya
Paralimpik okçuların Tokyo 2020'de hedefi altın madalya
Paralimpik okçuların Tokyo 2020'de hedefi altın madalya

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paralimpik okçuların Tokyo 2020'de hedefi altın madalya - Son Dakika


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