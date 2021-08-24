Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu.

Oyunlarda atletizm T11 kategorisinde kadınlar 1500 metrede mücadele edecek Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda forma giyecek Mücahit Günaydın, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.

Milli atlet Havva Elmalı, 12 Ağustos 2003 tarihinde Giresun 'da doğdu. Elmalı, 2021 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya, 2019 Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Mücahit Günaydın ise 25 Mart 1999 tarihinde Ordu 'da dünyaya geldi. Günaydın, U23 Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ikinciliği, 2016 ve 2018'de düzenlenen U22 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonaları'nda ise altın madalya kazanan milli takımların kadrosunda yer aldı.

Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın, Paralimpik Oyunları'nda ilk kez mücadele edecek.