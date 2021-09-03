Paralimpik Oyunları şampiyonu golbolcüler, Olimpiyat Köyü'nde sevinçle karşılandı - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

ABD ile yaptığı final maçını kazanarak Olimpiyat Köyü'ne altın madalya ile dönen milli takım, Paralimpik Oyunları'na katılan diğer ay-yıldızlı sporcular tarafından tebrik edildi.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratıyla karşılanan milliler, birlikte marşlar söyleyerek şampiyonluk sevinci yaşadı.