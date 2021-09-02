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Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı finale, tekvandocu Meryem Çavdar yarı finale yükseldi - Son Dakika
BBC

Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı finale, tekvandocu Meryem Çavdar yarı finale yükseldi

02.09.2021 15:37
Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı finale, tekvandocu Meryem Çavdar yarı finale yükseldi, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Milli tekvandocu Meryem Çavdar da Taylandlı rakibini 34-13 yenerek yarı finale yükseldi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki yarı final karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Japonya ilk dakika içinde bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük kurdu. Daha sonra Türkiye takımı Sevda Altunoluk'un 4 golüyle devreyi 4-3 önde tamamladı.

Bitime 7 dakika kala Japonya skoru eşitlemesine rağmen Sevda Altunoluk üst üste 2 gol daha kaydetti ve son 6 dakikaya milli takım 6-4 üstün girdi. Sevda Altunoluk'la 2 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmayı 8-5 kazandı ve üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Türkiye Milli Takımı'nın bütün gollerini turnuvanın gol krallığında lider olan Sevda Altunoluk kaydetti.

Türkiye, Brezilya-ABD maçının galibiyle yarın TSİ 11.45'te finalde karşılaşacak.

Tekvandoda ise Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğüne sahip Meryem, Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaştı.

Dünya şampiyonluğu bulunan rakibine karşı 34-13 galip gelen sporcu, adını yarı finale yazdırdı. Meryem Çavdar, yarı finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Anna Poddubskaia ile mücadele edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye şu ana kadar 12 madalya kazandı.

Bunlardan biri altın, üçü gümüş, sekizi ise bronz madalya oldu.

5 Eylül'e kadar sürecek 16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.

Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı finale, tekvandocu Meryem Çavdar yarı finale yükseldi

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Son Dakika Spor Paralimpik Oyunları: Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı finale, tekvandocu Meryem Çavdar yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor

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