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Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor - Son Dakika

Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor

20.08.2021 10:35
Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor, System.String[]

Kütahyalı paralimpik yüzücü Recep Tuna Gaziantep'de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme şampiyonasına katılarak 7 kulvarda 7 madalya aldı.

Kütahyalı paralimpik yüzücü Recep Tuna Gaziantep'de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme şampiyonasına katılarak 7 kulvarda 7 madalya aldı. Hedefini her seferinden daha ileri götürerek hayali olan Olimpiyatlara bir adım daha yakınlaşan Recep Tuna, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçerek altın madalya almak istiyor.

Hayalinin olimpiyatlara katılıp Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyleyen Paralimpik Yüzücü Recep Tuna, "Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada 7 tane 2'ncilik kazandırdım. Bunlar 50 metre serbest, 100 metre serbest, 400 metre serbest, 100 metre sırt, 100 metre kurbağa, 100 metre kelebek ve 200 metre karışık ile 7 tane 2'ncilik elde ettim. Önümüzdeki hafta 2 bin kişinin katılacağı İstanbul boğaz yarışına katılacağım ve en inşallah orada birinci olacağım ve altın madalya alacağım. Daha sonra Çanakkale'de boğaz yarışına katılacağım ve inşallah oradan da birincilik elde etmek istiyorum. Hayallerim de hep olimpiyatlar oldu. Bu sene Tokyo'ya katılmadım ancak, 2024'te Paris'te düzenlenecek olan Paralimpik Olimpiyatlara katılmak istiyorum. Benim şu an için hedefim milli takıma girmek ve diğer ülkelerin yanında Türk bayrağını astırmak ve Türkiye'me madalya kazandırmak" şeklinde konuştu.

Antrenör Hatice Kaplan: "Hedefimiz 2024 Paralimpik Oyunlarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek"

Pandemi döneminde antrenman kaybı olduğundan bahseden Yüzme antrenörü Hatice Kaplan, "Pandemi döneminde son 2 yıldan bu yana antrenman yapamadığımızdan kaynaklı olarak biraz performans düşüklüklerimiz oldu ancak son 2 aydır yaptığımız çalışmalar ile Gaziantep'de ki yarışmadan 7 ikincilik ile döndük. Hedefimiz 2024 Paralimpik oyunlarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü: "Amacımız engelli çocuklarımızı çok küçük yaşlardan itibaren spora alıştırmak"

Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü olarak tüm engelli çocuklarımızı spora teşvik etmek için çalışıyoruz diyerek anne ve babalara çağrıda bulunan Kulüp Başkanı Hatice Yakar, "Bizim kulüp olarak bir çok dalda spor faaliyetimiz var bunlardan basketbol, dans ve yüzme. Biz yüzme sporunu ilk başladığımız yıllardan itibaren önemle takip ediyoruz. Şu an için kulübümüzde 15 yüzücümüz bulunuyor ve bunların 4 tanesi ulusal çapta yarışmalara katılıyorlar ve Recep Tuna'nın şu ana kadar 100'ün üzerinde derecesi vara ve madalya sahibi oldu. Amacımız engelli çocuklarımızı çok küçük yaşlardan itibaren spora alıştırmak. Bedensel engelli olan engelli arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı spora davet ediyoruz. Hangi alanda spor yapmak istiyorlarsa biz gerekli desteği kendilerine vereceğiz. Onun için tüm anne ve babalar çocukları için bize başvuru yapsınlar kendilerini bekliyoruz" şeklinde konuştu - KÜTAHYA

Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor
Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor
Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor
Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor
Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor
Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor
Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor

Bedensel Engelliler, Recep Tuna, Gaziantep, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Paralimpik sporcu Recep Tuna, engelleri aşarak olimpiyatlara yüzüyor - Son Dakika Spor


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