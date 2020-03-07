Paralimpik sporcular öğrenciler ile buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Paralimpik sporcular öğrenciler ile buluşacak - Son Dakika Spor

Paralimpik sporcular öğrenciler ile buluşacak

6 saat önce

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokul öğrencileri tarafından organize edilen 1'inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu 20 Mart tarihinde yapılacak.

Paralimpik sporcular öğrenciler ile buluşacak, System.String[]
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokul öğrencileri tarafından organize edilen 1'inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu 20 Mart tarihinde yapılacak.

Paralimpik milli sporcuların uluslararası şampiyonalarda dereceye girmelerinde artışlar yaşanıyor.Engelli bireylerin spordaki başarılarının toplumdaki farkındalığını arttırmayı ve topluma ilham vermeyi amaç edindiklerini belirten İGÜ öğrencileri de 1'inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu düzenleyecek.Sempozyuma 17 farklı dalda yarışan paralimpik sporcu katılarak öğrenciler ile buluşacak.

Sempozyumun sadece bedensel engel olarak değil, hayattaki engellere karşı bakış açısını da değiştireceğini söyleyen üniversite öğrencilerinin düzenlediği sempozyuma katılacak sporcuların listesi ise şöyle duyuruldu:

Rabia Akyürek - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım Sporcusu

Meryem Tan- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü, Milli Takım

Muammer Can Demirci- Otizmli Milli Yüzücü

Emine Avcu- Bedensel Engelli Milli Yüzücü

Dilan Onğulu- Bedensel Engelli Yüzücü

Serdar Demir- Bedensel Engelli Milli Yüzücü

Cenk Keçoğlu- Down Sendromlu Milli Yüzücü

Rıdvan Aksoy- Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcusu

Alperen Alper - Türkiye'nin İlk Paradresaj Sporcusu

Serhat Erönal - Tekerli Sandalye Kullanan Youtuber

Hatice Tunç- Protez Kullanıcısı Aktif Bisiklet Kullanıcısı


- İstanbul
İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
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