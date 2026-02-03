Paralimpik Sporculara Sponsorluk Desteği - Son Dakika
Spor

Paralimpik Sporculara Sponsorluk Desteği

03.02.2026 12:13
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Kalyon İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, paralimpik sporculara yapılan sponsorluk desteklerinin uzun yıllar devam etmesini dileyerek, teşekkürlerini iletti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Kalyon İnşaat ile ana sponsorluk iş birliği anlaşması imzaladı. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Murathan Kalyoncu, milli parajudocu Döndü Yeşilyurt ve milli parahalterci Abdullah Kayapınar katıldı. Uzun yıllardır süren dostluğun ardından böyle bir sponsorluk için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Murat Aksu, "Böyle bir kardeşimle böyle bir anlaşma yapmak, paralimpik komitenin yanında olması çok iyi bir olay oldu. Bu birliktelik umarım daha uzun yıllar devam edecektir. Sporun ilham vericisi olan paralimpik sporcularına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelikte çok daha güzel günlere ve işlere öncü olacak" ifadelerini kullandı.

Murathan Kalyoncu: "İnşallah daha büyük neticelerle daha başarılı yerlere geliriz"

En değerli ve en anlamlı sponsorluklarından birini imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirten Murathan Kalyoncu, "Burada değerli sporcularımız Abdullah ve Döndü olmak üzere, kendi alanlarında dünya şampiyonluklarını ülkemize getirmiş sporcularla birlikte bulunuyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Murat Aksu'nun bu alanda vermiş olduğu emeği çok yakından görüyorum. Önümüzdeki süreçte 2028 yılına kadar paralimpik komitemizi desteklemekten dolayı mutluluk duyuyoruz. İnşallah daha büyük neticelerle daha başarılı yerlere geliriz" diye konuştu.

Döndü Yeşilyurt: "Judo branşında şampiyonluklar kazanıp ülkeme getirmek istiyorum"

İnşaat sektöründe çalışarak ailesini geçindiren emekçi bir babanın evladı olduğunu aktaran milli parajudocu Döndü Yeşilyurt ise, "Zor şartlarda insanlara hizmet eden ve inşaat sektöründe emek veren babalar, evlatlarını bu noktaya getirmeye çalışıyor. Ben 24 yaşında spora başladım. İlk olarak halterle başladım. 2018'de dünya görme engelli sporcu olarak şampiyon oldum. Ülkemin bayrağını ve İstiklal Marşı'nı 5 kez temsil edip okutma şansım oldu. Judoyu o kadar seviyorum ki 3 kez Paris Olimpiyatları'ndan sonra Japonya'ya gittim. 3 ay Japonya'da, 3 ay da Slovenya'da hem sporda hem de dilde kendimi geliştirmek amacıyla bulundum. Ülkemi uluslararası arenada temsil edebilmek benim için çok önemli. Onların finansal değil, paralimpik branşlar gibi büyük arenalarda arkamda olduğunu bilmek, madalyalarımı doğrudan etkiledi. Maddi ve manevi destekleri sayesinde 3 aylık kendimi geliştirme sürecine vesile oldular. Motivasyon olarak da desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Judo branşında şampiyonluklar kazanıp ülkeme getirmek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

Abdullah Kayapınar: "Kendimizi geliştirerek devam ediyoruz"

Sağlanan sponsorluk desteği için teşekkürlerini ileten milli parahalterci Abdullah Kayapınar da, "2013 yılında Sivas'ta lokantada çalışıyordum. Hocamız program için lokantaya geliyordu ve orada hocamla tanışıyorum. 4 yıl boyunca beni salonu götürüp getiriyor. 2018'de ilk Avrupa ikinciliğini alıyoruz. Bu şekilde kendimizi geliştirerek devam ediyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ikinci olmuştum. Hocamın katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Murathan Bey'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

