Paralimpik tekvandocu Tokyo 2020'de madalya hedefliyor - Son Dakika

Tavsiye üzerine başladığı tekvandoda çok sayıda madalya kazanan doğuştan engelli Mehmet Vasıf Yakut, Türkiye'yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunda memur olan 31 yaşındaki Yakut, iki kolundan engelli olarak dünyaya geldi. Yakut, bir tanıdığının "Sen tekvando yapabilirsin neden ilgilenmiyorsun?" demesi üzerine 4 yıl önce bu spora başladı.

İlk dönemlerde zaman geçirmek ve sağlıklı yaşamak için spor yapan Yakut, daha sonra çeşitli organizasyonlara katıldı.

Girdiği ilk şampiyonada derece yapmasının ardından çalışma temposunu artıran Yakut, kariyerine dünya, Avrupa ve Asya şampiyonlukları sığdırdı ve topladığı puanlarla Türkiye'yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil etmeye hak kazandı.

AA muhabirine konuşan Yakut, doğuştan engeli nedeniyle hayatın her alanında zorluklarla mücadele ettiğini belirtti.

İnsanların kendisine ve diğer engellilere hep soru işaretiyle yaklaştığını ifade eden Yakut, yaşadığı sıkıntılara rağmen hayata tutunmaktan hiç vazgeçmediğini söyledi.

Normalde sporla ilgilenmediğini, 2013 yılında memur olduktan sonra hayatını biraz daha düzene koymak için tavsiye üzerine tekvandoya başladığını kaydeden Yakut, "Tekvandoyla 2016 yılında tanıştım. Tamamen tesadüf oldu benim için. Ufak ufak başarılar elde etmeye başlayınca çalışmalarımı daha da ilerlettim." dedi.

"Spora başladıktan sonra öz güvenim arttı"

Kendisi gibi engellilere seslenen Yakut, "Kimse hayata küsmesin" diye konuştu.

İçe kapanık oldukları zaman engellilerin hayatının daha da zorlaştığına dikkati çeken Yakut, şunları kaydetti:

"Bu spora başladıktan sonra aşırı derecede kendime olan öz güvenim arttı. Daha çok sosyalleştim, hayata olan bakış açım değişti. Hayatıma aşırı derecede olumlu katkıları oldu tekvandonun. Mutlaka engelli bütün bireyler spor yapmalı. Onlar isterse yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Kendimden biliyorum."

"Hedefim ülkeme madalya getirmek"

Spora başladığı ilk yıl kısa bir çalışmayla Türkiye ikincisi olduğunu anlatan Yakut, elde ettiği başarı sonrası daha iyisini yapabileceğine inandığını ve çalışmalarını buna göre sürdürdüğünü söyledi.

Yakut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buralardan topladığım puanlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası aldım. Türkiye olarak para tekvandoda en fazla kota alan ülkeyiz. Her ayın 20-25 günü kamptayız. Birkaç gün sonra tekrar kampa gireceğiz. Hedefim ülkeme madalya getirmek. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Olimpiyat bizim için en üst; zirve. Oradan da madalya getirip ülkemi gururlandırmak istiyorum."