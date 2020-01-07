Paralimpik tekvandoculardan Tokyo 2020'ye tarihi kota - Son Dakika
Son Dakika Spor Paralimpik tekvandoculardan Tokyo 2020'ye tarihi kota - Son Dakika Spor

Paralimpik tekvandoculardan Tokyo 2020'ye tarihi kota

6 saat önce

Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.

Paralimpik tekvandoculardan Tokyo 2020'ye tarihi kota, System.String[]

Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, oyunlara tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

Para tekvandoya en çok destek veren ülkelerin başında geldiklerine işaret eden Şahin, "10 yılı aşkın bir süredir engelli sporcularımızı destekliyoruz. Para tekvandonun 2020 programına eklenmesiyle tüm planlama ve programlarımızı bu yönde yaptık. Tam kadro kota alarak çalışmalarımızın karşılığını aldık. Şimdi hedefimiz Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımızın Tokyo'dan 3 veya 4 madalyayla döneceğine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Türkiye Tekvando Federasyonunu bu başarısından dolayı kutladı.

Federasyona gönderdiği mektupta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na alınan 6 kota için Türkiye'yi tebrik eden Choue, para tekvandoda oyunlarda tam kadro yer alacak tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında kota olan milli sporcular şöyle:

Kadınlar: Meryem Betül Çavdar (K44 49 kilo), Gamze Gürdal (K44 58 kilo), Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (K43 +58 kilo)

Erkekler: Mahmut Bozteke (K44 61 kilo), Fatih Çelik (K44 75 kilo), Mehmet Vasıf Yakut (K43 +75 kilo)

Metin Şahin, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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