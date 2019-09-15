Son Dakika Haberleri: Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Avusturya'da şampiyon oldu
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Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Avusturya'da şampiyon oldu

14 dakika önce

Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Avusturya'da şampiyon oldu, System.String[]

Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra, Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı, Avusturyalı Vanessa Jenewein'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı.

Avusturya, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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