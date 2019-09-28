Son Dakika Haberleri: Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu
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Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu

44 dakika önce

Paralimpik milli sporcu Büşra Ün, Güney Afrika'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu, System.String[]

Paralimpik milli sporcu Büşra Ün, Güney Afrika'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün ve Japon takım arkadaşı Shiori Funamizu çift kadınlar finalinde Güney Afrikalı ve İngiliz rakipleriyle karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 7-6, 5-7 ve 10-3'lük setlerle 2-1 kazanan Büşra Ün ve Shiori Funamizu, çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Güney Afrika, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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