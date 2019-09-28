Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu

Paralimpik milli sporcu Büşra Ün, Güney Afrika'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün ve Japon takım arkadaşı Shiori Funamizu çift kadınlar finalinde Güney Afrikalı ve İngiliz rakipleriyle karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 7-6, 5-7 ve 10-3'lük setlerle 2-1 kazanan Büşra Ün ve Shiori Funamizu, çiftler kategorisinde şampiyon oldu.