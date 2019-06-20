Son Dakika Haberleri: Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk
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Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk

19 dakika önce

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Güney Afrika'da düzenlenen Soweto Açık Turnuvası'nda tekler ve çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk, System.String[]
Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Güney Afrika'da düzenlenen Soweto Açık Turnuvası'nda tekler ve çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gauteng kentindeki şampiyonada Büşra, teklerde Güney Afrikalı rakibi Nokwanda Hlongwane'yi, çiftlerde de Güney Afrikalı partneri Mabel Mankgele'yle ev sahibi ülkeden Gilifile-Hlongwane ikilisini yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:41 Kaynak: AA
Güney Afrika, Güney, Spor
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