Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk
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Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Güney Afrika'da düzenlenen Soweto Açık Turnuvası'nda tekler ve çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:41 Kaynak: AA
Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Uluslararası Tenis
Federasyonu (ITF) tarafından Güney Afrika
'da düzenlenen Soweto
Açık Turnuvası'nda tekler ve çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gauteng
kentindeki şampiyonada Büşra, teklerde Güney Afrikalı rakibi Nokwanda Hlongwane'yi, çiftlerde de Güney Afrikalı partneri Mabel Mankgele'yle ev sahibi ülkeden Gilifile-Hlongwane ikilisini yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.
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