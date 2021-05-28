Üye Girişi
Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor - Son Dakika

Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor

28.05.2021 11:26
Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor, System.String[]

Trafik kazası sonucu felçli kalan Fatih Karataş, arkadaş tavsiyesiyle başladığı tenis sayesinde hem hayata tutundu, hem de milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor.

Trafik kazası sonucu felçli kalan Fatih Karataş, arkadaş tavsiyesiyle başladığı tenis sayesinde hem hayata tutundu, hem de milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor.

İstanbul'da 2009'da 18 yaşındayken kullandığı otomobille kaza yapan Karataş, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Tedaviye rağmen omurilik felci olan ve tek başına hareket edemeyen Karataş'ın hayatı arkadaşının tenis oynama tavsiyesiyle değişti.

Çubuklu Tenis Kulübünde 2015'te spor hayatı başlayan Karataş, bir yıl sonra profesyonelliğe geçerek ulusal turnuvalara katılmaya başladı.

Karataş, elde ettiği derecelerle milli takıma girerken, yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek dünyada 35. sıraya kadar yükseldi.

"Ülkemi temsil ettiğim için tenise devam ediyorum"

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından mental anlamda kendisini iyi hissetmediğini ancak akülü arabasıyla gezebildiğini belirtti.

Spor yapmak gibi bir düşüncesinin yokken tavsiye üzerine tenise başladıktan sonra rahatladığını, daha da sosyalleştiğini dile getiren Karataş, yurt içindeki turnuvalara kendi özel aracıyla gidebildiğini anlattı.

Önceden çok sık hastalanırken, sporla sağlığının da daha iyiye gittiğini aktaran Karataş, "Milli takımda ülkemi temsil ettiğim için tenise devam ediyorum." dedi.

Antalya'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda elde ettiği puanlarla dünyada 35. sıraya kadar yükselmenin sevincini yaşadığını aktaran Karataş, "Şu anda Tokyo Paralimpik Oyunları'na gidebilme ihtimalim yüzde 50-55 civarında. İnşallah Paralimpik Oyunları'na gidebilirim. Hedefim, ülkemi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek. Bu hedef doğrultusunda elimden ne geliyorsa yapacağım." ifadesini kullandı.

Karataş, yeni tip koronavirüs nedeniyle en son 2019'da yapılan Türkiye Şampiyonasında Quad kategorisinde birinci olduğunu, uluslararası birçok turnuvada da ikinci ve üçüncülüklerinin bulunduğunu kaydetti.

Fatih Karataş, Türkiye, Karataş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Batuhan Karadeniz'den Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:20 Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu         
11:21
Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!         
11:16
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paralimpik tenisçi Fatih Karataş, Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement