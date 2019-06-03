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Paralimpik Yüzme Dünya Serisi

27 dakika önce

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İtalya'daki Dünya Serisi'nin 6. ayak yarışlarında 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

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Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İtalya'daki Dünya Serisi'nin 6. ayak yarışlarında 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Lignano Sabbiadoro kentindeki organizasyona 31 ülkeden, 260'tan fazla sporcu katıldı.
Yarışların son gününde kadınlar 50 metre kelebek gençler finalinde Sümeyye Boyacı 49.36'lık derecesiye altın, Sevilay Öztürk de 50.24 ile bronz madalyaya uzandı.
Sümeyye Boyacı yine aynı stilde büyükler kategorisinde 49.36'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Erkekler 50 metre kelebek gençler kategorisinde Koral Berkin Kutlu 49.17 ile gümüş, büyüklerde Beytullah Eroğlu ise 38.15'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin yedinci ayağı, 6-9 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:01 Kaynak: AA
Spor
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