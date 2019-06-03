Son Dakika Haberleri: Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında toplam 9 madalya
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Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında toplam 9 madalya

1 saat önce

Para Yüzme Milli Takımı, Dünya Serisi'nde 1 altın, 4'er gümüş ve bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında toplam 9 madalya, System.String[]
Para Yüzme Milli Takımı, Dünya Serisi'nde 1 altın, 4'er gümüş ve bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen ve 31 ülkeden 260'tan fazla sporcunun mücadele ettiği Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında müsabakalar tamamlandı.

Milli Takım yarışların son gününde kadınlar 50m kelebek gençler finalinde Sümeyye Boyacı'nın 49.36'lık derecesiyle altın, Sevilay Öztürk'ün 50.24'lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı. Sümeyye Boyacı, yine aynı stilde büyükler kategorisinde ise 49.36'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Erkekler 50m kelebek gençler kategorisinde Koral Berkin Kutlu 49.17'lik derecesiyle gümüş, büyüklerde ise Beytullah Eroğlu 38.15'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye bu sonuçların ardından Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin altıncı ayağını 1 altın, 4'er gümüş ve bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı.

Serinin yedinci ayağı 6-9 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
İtalya, Sümeyye Boyacı, Spor
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