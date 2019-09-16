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Paralimpik Yüzme Milli Takımı yurda döndü

1 saat önce

Kafilede yer alan sırtüstü kategorisinde dünya 2'ncisi olan Sümeyye Boyacı, kelebek stilde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ve 6'ncı olan Beytullah Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı yurda döndü, System.String[]

Kafilede yer alan sırtüstü kategorisinde dünya 2'ncisi olan Sümeyye Boyacı, kelebek stilde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ve 6'ncı olan Beytullah Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Dünya 2'ncisi paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, heyecanlı ve sevinçli olduğunu belirterek, "Heyecanlı ve mutluyum, ilk defa katıldığım Dünya Şampiyonası'nda 0,3 saniye ile 2'nci oldum. Bu 2'ncilik bana karışık duygular yaşattı. Yılların tecrübesine 3 salise ile yenildiğim için biraz üzüldüm ama bir yandan da erken bir yaşta Dünya Şampiyonası ikincisi olduğum için sevindim" dedi.


SÜMEYYE BOYACI: 0,3 SANİYE İLE KAYBETMEM BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLACAK


0,3 saniye ile dünya şampiyonluğunu kaçırması hakkında sorulan soruya Sümeyye Boyacı, "Ben kafamla dokunduğum o ise kolunu kaldırıp dokunduğu için benden önce dokunmuş oldu. Beni böylece 0,3 saniyelik farkla geçmiş oldu. Bu benim ileride çok daha iyi dereceler yapacağımı gösteriyor. Aynı zamanda benim için büyük bir tecrübe oldu, eksiklerimi gördüm, bu konuda kendimi geliştirmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde cevap verdi.


SEVİLAY ÖZTÜRK: BRONZ MADALYA ALARAK EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIM


Şampiyonada bronz madalya kazanarak emeklerinin karşılığını aldığını ifade eden dünya 3'üncüsü Sevilay Öztürk, "Bronz madalya kazanarak emeklerimin karşılığını gördüm, çok mutluyum. İnşallah 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda da bayrağımızı 1'inci olarak dalgalandırırım" diye konuştu.


BEYTULLAH EROĞLU: 2020'DE TOKYO'DAN DA MADALYALAR İLE DÖNECEĞİZ


Önümüzdeki yıl düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya sözü veren Beytullah Eroğlu, "Yurdumuza döndük, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 2 madalya ile beraber döndük, ben alamadım ama inşallah sorunları ortadan kaldırdıktan sonra ben de madalyalar almaya devam edeceğim. Kızlarımız çok başarılılar. Bütün takımımız çok genç ve çok başarılı. İnşallah 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda madalyalar ile döneceğiz, ben bunun sözünü veriyorum" açıklamasında bulundu.

Sümeyye Boyacı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:50 
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