Paralimpik yüzme şampiyonları beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olan Sümeyye Boyacı ve Dünya Üçüncüsü Olan Sevilay Öztürk'ü Beştepe'de kabul etti.



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-Kabulden genel ve detaylar

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