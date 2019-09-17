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Paralimpik yüzme şampiyonları beştepe'de

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olan Sümeyye Boyacı ve Dünya Üçüncüsü Olan Sevilay Öztürk'ü Beştepe'de kabul etti.

Paralimpik yüzme şampiyonları beştepe'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olan Sümeyye Boyacı ve Dünya Üçüncüsü Olan Sevilay Öztürk'ü Beştepe'de kabul etti.


Görüntü dökümü

-Kabulden genel ve detaylar

ANKARA


Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
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