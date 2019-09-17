Paralimpik yüzme şampiyonları beştepe'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Olan Sümeyye Boyacı ve Dünya Üçüncüsü Olan Sevilay Öztürk'ü Beştepe'de kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:23 Kaynak: DHA
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