Son Dakika Haberleri: Paralimpik Yüzücüler Belarus'ta Mücadele Edecek

Paralimpik Yüzücüler Belarus'ta Mücadele Edecek

1 saat önce

Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası, hafta sonu başkent Minsk'te düzenlenecek.

Paralimpik Yüzücüler Belarus'ta Mücadele Edecek, System.String[]
Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası, hafta sonu başkent Minsk'te düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, şampiyonaya 8 sporcuyla katılacak.

Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık stilde yapılacak yarışlarda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:

Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin, Bülent Oturakçı, Uğur Şenel ve Uğurcan Özer.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Belarus, Spor
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