Paralimpik Yüzücüler Belarus'ta Mücadele Edecek
1 saat önce
Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası, hafta sonu başkent Minsk'te düzenlenecek.
Belarus
Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası, hafta sonu başkent Minsk'te düzenlenecek. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, şampiyonaya 8 sporcuyla katılacak.
Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve karışık stilde yapılacak yarışlarda mücadele edecek Türk sporcular şunlar: Beytullah Eroğlu
, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı
, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin
, Bülent Oturakçı, Uğur Şenel ve Uğurcan Özer.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA
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