Paralimpik yüzücüler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün sponsorluğunda 9 Kasım'a kadar sürecek kampta milli sporcular Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı , Elif İldem, Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu yer alıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde kampa giren paralimpik yüzücüler, çalışmalarını sürdürüyor.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında İstanbul 'da kamp yapıyor.

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